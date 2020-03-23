ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية نقلا عن مسئولين ومحللين أن أوكرانيا تحرز تقدما محدودا في الهجوم المضاد أمام القوات الروسية، لكنها لم تستخدم بعد ذلك النوع من العمليات الأوسع نطاقا التي يعتقد المسئولون الأمريكيون أنها قد تحقق اختراقا، الأمر الذي يعمق التساؤلات بين بعض من أبرز داعمي أوكرانيا بشأن ما إذا كان بإمكان كييف المضي بالسرعة الكافية.

وبعد مرور خمسة أسابيع على العملية التي طال انتظارها، تحاول القوات الأوكرانية إضعاف الدفاعات الروسية من خلال إطلاق وابل من المدفعية والصواريخ وإرسال فرق صغيرة من خبراء الألغام إلى حقول الألغام المترامية الأطراف التي تشكل الحلقة الدفاعية الخارجية لخصمهم.

لكن وتيرة التقدم، في ثلاث مناطق رئيسية على طول خط المواجهة الواسع الممتد لـ600 ميل، ولدت مخاوف لدى الغرب من أن حكومة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد لا توجه ضربة قوية بالقدر الكافي.

وقال مسئول أمريكي، تحدث شريطة عدم كشف هويته، إن الولايات المتحدة والدول الأخرى دربت القوات الأوكرانية على مناورات هجومية متكاملة وقدمت معدات إزالة الألغام، لتمكنهم من اختراق العوائق، لكن القيام بذلك بسرعة أمر مهم".

وفي الوقت نفسه، بحسب المسئول، وبينما تواجه القوات الأوكرانية هجمات ضارية من الذخيرة المضادة للدبابات والطائرات المسيرة الروسية المسلحة "لا نستهين أو نسيء تقدير أنه وضع صعب للغاية".

وتستند التقييمات المتطورة بشأن العملية، التي أطلقتها كييف مطلع يونيو الماضي بعد شهور من الاستعدادات، إلى نقاش بشأن التكتيكات التي يمكنها تمكين أوكرانيا على نحو أفضل من اختراق الخطوط الروسية الحصينة واستعادة أراضي كافية لدفع موسكو للتخلي عن هدفها بتعزيز سيطرة دائمة على مساحات شاسعة من أوكرانيا.

ويجادل قادة الجيش الأوكراني بأنه في ظل الافتقار إلى القوة الجوية، يتعين عليهم تجنب الخسائر غير الضرورية أمام خصم لديه مجموعة أكبر بكثير من المجندين والعتاد.

وللحفاظ على القوة البشرية، أرسلت أوكرانيا أربع ألويات من بين عشرة مدربة في المعركة الحالية.

وقال وزير الدفاع الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف خلال حوار مؤخرا: "لا يمكننا استخدام تكتيكات مفرمة اللحم كما يفعل الروس. بالنسبة لنا، أغلى شيء هو أرواح وسلامة جنودنا. ولهذا مهمتنا هي تحقيق النجاح على الجبهة مع حماية الأرواح".

وقدر معهد دراسة الحرب، (مركز بحثي مقره واشنطن)، أن أوكرانيا حررت حوالي 250 كيلومترا مربعا منذ بداية الهجوم، وهو أقل بكثير من الآمال الغربية، كما اعترف زيلينسكي، وأبطأ مما تمناه القادة الأوكرانيون.

وأشارت "واشنطن بوست" إلى وجود توقعات عالية؛ إذ أن هجوما مضادا أوكرانيا في الخريف كان قد حقق مكاسب مذهلة ضد القوات الروسية بما في ذلك استعادة مناطق استراتيجية في خاركيف وخيرسون.

ويقول المحللون العسكريون إن هناك اختلافات مهمة هذه المرة تصب في كفة موسكو.

وعلى عكس الخريف الماضي، عندما بدا أن قادة الكرملين يشككون في قدرة أوكرانيا على المقاومة، أمضت القوات الروسية شهورا في زرع الألغام، وحفر الخنادق، ووضع وحدات مضادة للدروع والطائرات المسيرة التي أبطأت تقدم أوكرانيا.

وعلى عكس ما حدث في استعادة أوكرانيا لمدينة خيرسون الساحلية، حيث صارعت موسكو لإعادة الإمدادات والدفاع عن المواقع عبر نهر دنيبرو، لا تواجه القوات الروسية على طول الخطوط الأمامية عقبات كبيرة خلفها.

ويقول مسئولون أمريكيون إنهم يتوقعوا أن تتمكن أوكرانيا من الضغط في نهاية الأمر - بالرغم من حقول الألغام-، والإطباق على خطوط الدفاع الرئيسية الروسية.