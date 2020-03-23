اعتقال أمريكي عبر الحدود إلى أراضي كوريا الشمالية من الجنوب

عبر مواطن أمريكي، الحدود شديدة التحصين من كوريا الجنوبية إلى كوريا الشمالية، حيث تم اعتقاله.

وقالت القيادة المحلية للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، إن الرجل محتجز الآن لدى السلطات الكورية الشمالية.

وأفادت وسائل الإعلام الكورية الجنوبية بأن الرجل كان جنديا في الجيش الأمريكي، ولكن لم يتسن تأكيد ذلك، ولم يتضح بعد الدافع وراء عبوره اليوم الثلاثاء.

وبحسب الأمم المتحدة، كان المواطن الأمريكي يشارك في جولة على طول الجزء الكوري الجنوبي من المنطقة منزوعة السلاح التي تفصل بين الكوريتين، اللتين مازالتا رسميا في حالة حرب منذ إندلاع الصراع بينهما في خمسينيات القرن الماضي.

وتنصح وزارة الخارجية الأمريكية رعاياها بشدة بعدم السفر إلى كوريا الشمالية، وذلك نظرا لوجود خطر الاعتقال والاحتجاز الطويل وغير القانوني، وفقا لما هو مذكور على موقعها عبر الإنترنت.

وقالت إن الحكومة غير قادرة على تقديم المساعدة للمواطنين الأمريكيين في كوريا الشمالية لأنها لا تقيم علاقات دبلوماسية أو قنصلية مع الدولة، المعزولة دوليا إلى حد كبير.

وشهدت السنوات الأخيرة، عبور العديد من الأمريكيين إلى داخل كوريا الشمالية بشكل غير قانوني.

وحكم عليهم بالسجن لعدة سنوات ولم يطلق سراحهم إلا بعد مفاوضات طويلة.

وكانت قضية الطالب الأمريكي أوتو ورمبر، الذي ألقي القبض عليه في عام 2016 أثناء مغادرته كوريا الشمالية بعد رحلة جماعية إلى البلاد، قد أثارت ضجة كبيرة، وحكم عليه بالسجن 15 عاما في معسكر عمل بتهمة ارتكاب "أعمال عدائية ضد الدولة".

وتوفي بعد أيام قليلة من عودته إلى الولايات المتحدة في يونيو 2017، وكان في ذلك الوقت قد دخل بالفعل في غيبوبة لمدة 15 شهرا.