حبس مالك عقار رشيد المنهار بالبحيرة على ذمة التحقيقات

قررت جهات التحقيق بمدينة رشيد بمحافظة البحيرة، حبس مالك عقار رشيد المنهار والذي راح ضحيته 4 أشخاص و13 مصابا، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك في التحقيقات التي تجريها جهات التحقيق بمدينة رشيد برئاسة المستشار أحمد صالح بمحافظة البحيرة.



وكانت مدينة رشيد شهدت أمس الأحد حادثا مأساويا، حيث انهار عقار مكون من 7 طوابق بالشارع الوسطاني، بينهم ثلاثة طوابق بدون ترخيص وصادر لهم قرار إزالة، كما تم إخلاء عدد من المنازل المجاورة للعقار المنهار، ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد.

أسفر الحادث عن إصابة 13 شخصا بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، وتم نقلهم إلى مستشفى رشيد العام لتلقي العلاج اللازم، بينما توفي 4 أشخاص وتم نقل الجثامين إلي ثلاجة حفظ الموتي بمستشفى رشيد العام تحت تصرف جهات التحقيق.



أسفر الحادث عن إصابة 13 شخصا هم كل من:- محمد.س.ع، 5 سنوات، باشتباه ما بعد الارتجاج، سالى.ف.ع، 30 عاما، اضطراب بدرجة الوعى، محمد.س.م، 11 عاما، كسر بالزراع الأيسر، سعيدة.ح.ح، 67 عاما، اشتباه ما بعد الارتجاج، شيماء.ع.ف، 18 عاما، كدمات وسحجات بالجسم، محمد.م.ر، 16 عاما، جروح متفرقة بالجسم.

كما أصيب إبراهيم.م.ا، 30 عاما، اشتباه كسر بالقدم اليسرى، أحمد.م.س، 16 عاما، اشتباه كسر بالقدم اليسرى، عبدالرحمن.م.س، 15 عاما، اشتباه كسر بالزراع الأيمن، صبرة.خ.ع، 62 عاما، اشتباه كسر بالحوض، منصور.خ.ع، 33 عاما، كدمات متفرقة بالجسم، عاطف.م.ن، 42 عاما، جروح باليد، جابر.م.ع، 14 عاما، اشتباه كسر بالذراع الأيمن، وجميعهم مقيمون مدينة رشيد.

بينما توفي كل من: محمد.ر.م، 10 شهور، أسعد.م.س، 38 عاما، سامح.أ.م، 40 عاما، محمد.ا.م، 27 عاما، مقيم كفر الدوار، وتم نقل الجثامين إلى ثلاجة حفظ الموتي بمستشفى رشيد العام، تحت تصرف جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابها وملابساتها.