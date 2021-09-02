الفاو تدعم صغار المزارعين في سريلانكا لزراعة البصل والفلفل الحار

دعمت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو" 92 مزارعا سريلانكيا من صغار المزارعين في مجال إنتاج البذور عالية الجودة لتحسين إنتاج البصل والفلفل الحار، عبر توفير التدريب والمعدات اللازمة لهم.

وأشارت المنظمة في تقريرها الصادر أمس، إلى أنه يمكن للبذور وحدها، في كثير من الأحيان، أن تحدث فارقًا بين الغلات القليلة والوافرة، واستعمال بذور عالية الجودة منذ بداية عملية الإنتاج يضع المزارعين على مسار النجاح.

وقالت المنظمة: "اختير مزارعون من المقاطعات الشمالية والشمالية الوسطى والوسطى للبلاد، ممن يطبقون أساليب تقليدية في إنتاج البذور، لتلقي تدريب مكثف على كيفية اعتماد تكنولوجيات مبتكرة كالبيوت المحمية والأنفاق البلاستيكية والظلات الواقية من المطر، وشبكات الري الصغرى".

وعززت هذه التطورات ممارسات المزارعين في إدارة المحاصيل، حيث وفرت درعًا واقيًا من الآفات والأضرار الناجمة عن الأمطار، فيما زادت من كفاءة المياه والأسمدة إلى أقصى درجة ممكنة، وحدّت من الحاجة إلى مبيدات الآفات الكيميائية ومبيدات الأعشاب الضارة، ونتيجة لذلك ازدهرت زراعة البذور وبلغت غلة المزارعين ارتفاعًا ملحوظًا.

وشرح راثناياك، وهو أحد المزارعين المستفيدين الوضع قائلاً: "في الماضي، استخدمنا ظلات مؤقتة للوقاية من الأمطار، وغالبًا ما كانت تتفكك لدى هطول الأمطار الغزيرة، مسببة خسائر جراء تلف مشاتل بذورنا، وكنت أحصد في الماضي حوالي 2 إلى 3 كيلو جرامات من بذور البصل، أما الآن وبفضل الظلات الواقية الجديدة ذات الجودة العالية التي يوفرها المشروع، نتوقع حصد كمية مرتفعة من البذور تبلغ 12 إلى 15 كيلو جرامًا في الموسم الواحد".

وتعاون المشروع مع 92 مزارعًا ومزارعة وأنشأ 17 مظلة واقية و5 أنفاق بلاستيكية في 4 مقاطعات، هي جافنا، وكيلينوتشي، وأنورادهابورا، وكاندي، كما تستخدم وزارة الزراعة في سريلانكا المزارع التي يدعمها المشروع كمواقع إرشادية لتدريب المزيد من المزارعين على تبني تكنولوجيات مبتكرة، وبالتالي ضمان استمرار المعرفة والأساليب المبتكرة التي قدمتها المنظمة لكي تستخدم ضمن المشروع وخارجه.

ومن خلال تمكين المزارعين بواسطة المعارف وتزويدهم بالأدوات اللازمة، تعمل المنظمة على تعزيز إنتاجية المحاصيل النباتية في سريلانكا فيما تعزز الممارسات الزراعية المستدامة وتضمن زيادة الغلات من خلال زيادة كفاءة المدخلات وخفض التكاليف التشغيلية.