الوادي الجديد: تنفيذ برنامج تدريبي لصقل مهارات طلاب الإعدادية والثانوية بالخارجة

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أكد المهندس سيد عبدالعزيز، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، تنفيذ خطة عمل للأنشطة الصيفية لصقل وتنمية مهارات طلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية بالمواد الدراسية المختلفة بإدارة الخارجة التعليمية.

وأشار إلى عقد التدريب بمقر مدرسة نجيب محفوظ الثانوية مع مجموعة من المعلمين المختصين ذوي الخبرات بمتابعته وصفي حسن، مدير إدارة الخارجة التعليمية.

ووجه عبدالعزيز، الطلاب المشاركين والمستهدفين من البرنامج بتحقيق أكبر استفادة من البرنامج والاستثمار الأمثل لوقت الإجازة الصيفية، مؤكدا أنه بالتنسيق والتعاون مع إدارة الخارجة التعليمية تم منح الطلاب المشاركين بالبرنامج رحلة ترفيهية بإحدى المناطق المميزة بمحافظة الوادي الجديد.