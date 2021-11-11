وزارة الداخلية البريطانية: الترحيب بقواعد الهجرة الجديدة لمواطني الاتحاد الأوروبي لكن القلق لا يزال يساورها

لقيت قواعد الهجرة الجديدة التي تضمن عدم فقدان مواطني الاتحاد الأوروبي وضعهم قبل الاستقرار للعيش في بريطانيا ترحيبا ، لكن وزارة الداخلية البريطانية قالت إن القلق لايزال يساورها بشأن عدم وجود تفاصيل حول كيفية تطبيق تلك الخطط بشكل عملي.

وقالت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" إن تلك الخطوة جاءت في أعقاب حكم المحكمة العليا البريطانية في ديسمبر الماضي بأن القواعد التي تؤثر على ملايين مواطني الاتحاد الأوروبي الذين يعيشون في المملكة المتحدة بموجب مخطط يهدف إلى تسوية وضعهم كمهاجرين فيما بعد بريكست غير قانونية.

وقالت الوزارة إن القواعد الجديدة التي عرضت على البرلمان اليوم الاثنين، تؤكد أنه اعتبارا من سبتمبر ، سيتم تمديد وضع الأشخاص الذين لديهم وضع ما قبل التسوية بموجب خطة تسوية الاتحاد الأوروبي تلقائيا لمدة عامين قبل انتهاء صلاحيته إذا لم يحصلوا على وضع مستقر.

وأوضحت الوزارة إن هذا سيضمن عدم فقدان أي شخص لوضعه كمهاجر إذا لم يتقدم بطلب للتبديل من وضع ما قبل التسوية إلى وضع التسوية ، وأضافت أن العملية سيتم التعامل معها آليا من قبلها وستنعكس في الحالة الرقمية للشخص.

وأشارت وزارة الداخلية في وقت سابق إلى نيتها الطعن على حكم المحكمة العليا، لكنها أكدت في فبراير الماضي أنها لن تفعل ذلك.