أكد الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن قرار انسحاب روسيا من اتفاق الحبوب؛ تسبب في زيادة في سعر الأقماح العالمية بنسبة وصلت إلى 2.7%.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة”، عبر قناة "ONE”، أن مصر لديها احتياطي استراتيجي آمن من القمح يصل إلى 6 أشهر قادمة، فضلا عن تنوع المصادر في سلاسل الإمداد كما أن مصر تستورد من خلال 32 دولة.

وذكر أن مصر أكبر دولة مستوردة للأقماح على مستوى العالم، ولذلك هناك مميزات للتعامل مع الدول بشروط وتيسيرات ويتم التفاوض على الأسعار.

ولفت إلى أن العالم سيتعرض إلى زيادة في الأسعار بشأن إضطرابات سلاسل الإمداد، مؤكدا أن قرار روسيا من الانسحاب من الاتفاقية سيكون له تأثيرًا سلبيًا وإضطرابات في الأسعار بمختلف الدول.

أخطرت روسيا الأمم المتحدة وتركيا وأوكرانيا بأنها لن تجدد اتفاق الحبوب المهم الذي سمح لأوكرانيا بتصدير الحبوب عبر البحر الأسود.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دمتري بيسكوف إن الاتفاق وصل إلى نهايته "بحكم الأمر الواقع".