قالت الدكتورة مروة ياسين، رئيس مجلس إدارة جمعية الباقيات الصالحات، وابنة الدكتورة عبلة الكحلاوي؛ إن التحالف الوطني للعمل الأهلي؛ يشكل نقلة فارقة في تاريخ العمل التطوعي الميداني في مصر.

وأضافت خلال مداخلة متلفزة لبرنامج «مساء DMC» المذاع عبر شاشة «DMC» مساء الإثنين، أن التحالف استطاع أن يركز ويكثف الجهود التطوعية ويجعل منها قوة مرجعية موحدة من خلال الاستعانة بقاعدة بيانات مدققة عن الفئات الأكثر احتياجا؛ بهدف معرفة احتياجات كل قرية وتقديم الدعم اللازم من كل جمعية في مجال تخصصها؛ لخدمة الفئات الأكثر احتياجا، لا سيما في ظل التحديات العظيمة التي تمر بها مصر والعالم.

وثمنت من جانبها مبادرات التحالف الأخيرة «كتف في كتف- ازرع»، مؤكدة أن التحالف وسيلة لغرس ثقافة الحب والخير في عمل تطوعي يستشعر فيه الإحساس بالآخر ويظهر موهبته، معقبة: «الدكتورة عبلة كانت دائما تقول لنا: زكاة المواهب يا أولاد كل واحد يعطي مما منحه الله من نعمة الفكر والتخصص لغيره».

وأضافت أن أهمية التحالف تكمن في تعظيم أفكار التطوع وجذب الشباب إلى العمل الخيري؛ ومن ثم إخراجه من الثقافات العابثة التي يعيشها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والعشرة مليار ساعة التي تستهلك أمام الإنترنت؛ إلى خدمة وطنه وأهله.

وأوضحت أن جمعية الباقيات الصالحات لمرضى الزهايمر؛ لا تزال مستمرة في تقديم الدعم لرعاية كبار السن؛ من خلال فرق متكاملة لتقديم الرعاية النفسية والخدمية والطبية والغذائية بقيادة خبراء متخصصين في كل المجالات لخدمة الآباء والأمهات من تلك الفئة الشائكة التي تعاني فقر الحب والسند والمدخر والجسد.

وأكدت أن الجمعية تقدم دورا متفردا على مستوى مصر والوطن العربي من الآباء بهذا الصدد، مشيرة إلى الانتهاء من المرحلة الأولى من مستشفى عبلة الكحلاوي، معقبة: «لدينا عيادات وحملات للاكتشاف المبكر للمرض عند كبار السن، وأيضا معهد عبلة الكحلاوي الفني للتمريض؛ يخرج كوادر تمريضية لدينا حتى الأن 400 طالب وطالبة».