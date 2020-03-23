القمص رافائيل ثروت: الحالة الصحية البابا تواضروس الثاني تشهد تحسنا كبيرا

قال القمص رافائيل ثروت نائب أسقف الخدمات العامة والاجتماعية بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن الحالة الصحية للبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، تشهد تحسنًا كبيرًا.



وأضاف «ثروت»، خلال مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، على قناة «إكسترا نيوز»، مساء الثلاثاء، أن «الشهر الذي التزم فيه البابا بالراحة، كان له تأثير إيجابي على صحته».



ولفت إلى أن «بطريرك الكرازة المرقسية التزم بتعليمات الأطباء، بالنسبة للراحة والعلاج الطبيعي والعلاج، وهو ما أدى إلى سرعة الشفاءـ وعاد لممارسة حياته وخدمته الطبيعية مجددا».



وأوضح أن «البابا تواضروس الثاني، يحاول ممارسة نشاطه الطبيعي بالتدريج، لأنه يجب ألا يبذل مجهودا كبيرا»، منوهًا أن «الإجهاد الكبير الذي تعرض له بطريرك الكرازة المرقسية، بعد زيارة الفاتيكان، سبب الوعكة الصحية الأخيرة».



وأكمل: «البابا يحاول توزيع جهده.. نحن نحتاجه ومصر كلها في حاجة إليه لأنه رمانة ميزان في البلد»، قائلًا إن البابا سعيد جدا بالحوار الذي أجراه معه الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، ودائما ما يشيد به.