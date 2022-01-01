محافظ جنوب سيناء يوجه بتكثيف حملات رش الشوارع لمواجهة انتشار الناموس

أطلقت الأجهزة التنفيذية بمحافظة جنوب سيناء، حملات رش مكثفة بشوارع وقطاعات المدن والقرى التابعة لها، باستخدام سيارة رش المبيدات؛ لمواجهة انتشار ظاهرة الناموس والبعوض والذباب، تزامنًا مع فصل الصيف وارتفاع درجة الحرارة، للقضاء على هذه الحشرات حفاظًا على صحة المواطنين.

ووجه اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، رؤساء المدن، بتكثيف حملات رش الذباب والبعوض بالشوارع والزراعات، وعلى الكورنيش وشواطئ البحر، والمساحات الخضراء بالمنتجعات السياحية، لمنع انتشار الأوبئة والأمراض، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وذلك بالتنسيق مع الإدارات الصحية.

وشدد المحافظ، على رؤساء المدن بضرورة تكثيف جهود النظافة العامة، والدفع بسيارات رش المبيدات يوميًا للقضاء على الذباب والحشرات الطائرة بشوارع المدن، مع التركيز على تجمعات ومقالب القمامة وحاويات وصناديق القمامة.

وقال الدكتور عبدالتواب عريضة، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، إن الحملات تجوب الشوارع والقرى والمزارع، وأماكن المتنزهات العامة، مشيرًا إلى أن هناك توجيهات لإدارة الأمراض المتوطنة قسم مكافحة الحشرات بتكثيف عمليات الرش في الشوارع ورش مقالب القمامة، للقضاء على الذباب.

وأكد وكيل وزارة الصحة في تصريح اليوم، مواصلة حملات مكافحة الذباب والناموس باستخدام معدات وآلات رش الدخان الخاصة بمجالس المدن، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء خاد فودة، محافظ جنوب سيناء، بهدف مكافحة الحشرات والناموس، والتي تؤثر على صحة المواطنين وخاصة في الأرياف والقرى وللحماية من الأمراض المعدية، خاصة أن معظم الحشرات والناموس، في الغالب يكون حاملًا للأمراض المعدية.