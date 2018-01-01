محافظ الغربية يتفقد أعمال الرصف والتطوير بالمحلة وسمنود

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تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم الثلاثاء، أعمال الرصف الجارية بمدينة سمنود.

وتابع أعمال الرصف والتطوير الجارية بمدينة المحلة الكبرى، تنفيذاً لخطة تطوير المدينة والتي جرى عرضها على الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته للمحلة في فبراير الماضي، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، واللواء هشام رفعت رئيس حي أول المحلة، والمحاسب أحمد المغاوري رئيس حي ثان المحلة.

وبدأ محافظ الغربية، جولته بمدينة المحلة الكبرى، وتفقد أعمال رصف وتطوير شارع البحر، والذي يمثل شريانا رئيسيا داخل مدينة المحلة، وجرى البدء في رصفه من مدخل المحلة بمنطقة العلو حتى طريق محلة أبو علي، ضمن خطة 2023-2022 بطول 10.300 كم.

وتفقد المحافظ، أعمال تطوير وتوسعة ميدان الشون.

واستكمل المحافظ، جولته بمتابعة أعمال تطوير النفق السفلي بشارع طلعت حرب بحي ثان المحلة، حيث يجري عزل النفق بالكامل وإعادة تأهيله، شاملا تطوير الأعمال الميكانيكية الخاصة بأعمال نزح المياه وتطوير شارع طلعت حرب، من خلال تجديد الأرصفة والتشجير وإعادة الرصف ووضع نظام لصرف مياه الأمطار.

وتفقد محافظ الغربية، أعمال تطوير شارع سكة زفتى، حيث يتم تطوير وتأهيل الحدائق الموجودة بالجزيرة الوسطى ودهان وصيانة البلدورات والأرصفة وتأهيل الزراعات الموجودة بالشارع.

وخلال الجولة، عاين المحافظ المكان الجاري تجهيزه لإنشاء سوق حضاري بنطاق حي أول المحلة؛ تمهيدا لتجميع ونقل الباعة الجائلين والأسواق العشوائية بمدينة المحلة إلى هذا السوق بعد تجهيزه.

وتابع جولته بمدينة سمنود، بتفقد أعمال إنشاء الكورنيش على ترعة الساحل بطول 2500 متر وعرض متوسط 10 أمتار، والذي يجري إنشاؤه كمحور مروري يساهم في تقليل الازدحام المروري الذي يعاني منه مدخل المدينة، وكونه متنزها ومتنفسا جديدا وحضاريا لمدينة سمنود.

واختتم المحافظ، جولته بتفقد أعمال رصف طريق قرية بهبيت الحجارة، والمؤدي إلى جامعة سمنود التكنولوجية.