خبير روسي: موجة الحر الشديد التي تضرب جنوب أوروبا لن تمس موسكو

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قال المدير العلمي لمركز الأرصاد الجوية الروسي، رومان فيلفاند، إن موجة الحر الشديد القادمة من الصحراء الإفريقية الكبرى، ستزيد بشكل كبير حرارة الجو في جنوب أوروبا.

وأشار الخبير الروسي، في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية إلى أن روسيا لن تتأثر بهذه الموجة.

وأضاف: "هذه ظاهرة إقليمية بحتة. في بلادنا على العكس من ذلك، خلال الأسبوع ستكون درجة الحرارة في مناطق جنوب روسيا الأوروبية، أقل من المعدل الطبيعي بحوالي 1 إلى 3 درجات مئوية".

وأكد فيلفاند: "ستكون درجة الحرارة في تلك المناطق الروسية، حوالي 30 درجة".

في وقت سابق، أفادت وكالة بلومبرج، بأن دول جنوب أوروبا ستواجه ارتفاعا شديدا في درجات حرارة الجو بسبب "انفجار حراري" في الصحراء الكبرى.

وأضافت الوكالة أنه من المتوقع أن ترتفع درجة حرارة الهواء في جزيرة سردينيا الإيطالية في البحر الأبيض المتوسط إلى 50 درجة مئوية.