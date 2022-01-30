وزير المالية الكوري الجنوبي يبحث مع نظيرته الأمريكية مخاوف الشركات من قانون خفض التضخم الأمريكي

قالت وزارة المالية الكورية الجنوبية في بيان اليوم الثلاثاء إن الوزير تشو كيونج هو التقى بوزراء مالية الولايات المتحدة والصين والهند لمناقشة سبل تحسين العلاقات الثنائية لبلاده مع كل دولة من الدول الثلاث، على هامش المشاركة في اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في مجموعة العشرين المنعقدة حاليا في الهند.

وقالت وزارة الاقتصاد والمالية الكورية إن تشو كيونج هو عقد محادثات منفصلة مع وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين حيث نقل إليها مخاوف الشركات الكورية الجنوبية من تداعيات قانوني خفض التضخم والرقائق والعلوم الأمريكيين اللذين يعطيان الشركات الأمريكية والشركات العاملة في الولايات المتحدة مزايا عديدة على حساب الشركات الأجنبية.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن تشو طالب الوزيرة الأمريكية بمواصلة الاهتمام بالموضوعات ذات الصلة مشيرة إلى تزايد الغموض المحيط بالقانونين، رغم أنه أعرب عن امتنانه لاستمرار جهود واشنطن في التشاور بشأن هذه الموضوعات.

يذكر أن قانون خفض التضخم الأمريكي يمنح أي شخص يشتري سيارة كهربائية جديدة تم تجميعها في أمريكا الشمالية ومزودة ببطارية تحتوي على كمية محددة من المعادن النادرة التي تم إنتاجها في المنطقة تخفيضات ضريبية تصل إلى 7500 دولار وهو ما يثير المخاوف من التمييز ضد شركات صناعة السيارات الأجنبية.

في الوقت نفسه يمنح قانون الرقائق الأمريكي شركات صناعة الرقائق الأجنبية دعما حكوميا وحوافز ضريبية مقابل إقامة مصانع للإنتاج في الولايات المتحدة.

وقالت الوزارة إن الوزيرين بحثا نتائج زيارة يلين الأخيرة للصين، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.