شهد مطار مارثا فينيارد في ولاية ماساتشوستس الأمريكية، واقعة لافتة كانت بطلتها سيدة مسنة تمكنت من إنقاذ طاقم وركاب طائرة من الموت المحقق.



وأفادت سلطات المطار المذكور، بأن قائد طائرة صغيرة عانى من حالة صحية طارئة في الجو، ما دفع راكبة مسنة إلى تولّي أمر الطائرة والقيام بهبوط اضطراري من دون معدّات الهبوط اللازمة.



بدورها، قالت الشرطة إن المرأة البالغة من العمر 68 عامًا أصيبت بجروح طفيفة، وأُخرج الطيار من الطائرة ونُقل إلى مستشفى في بوسطن بحالة خطيرة، وفق شبكة «سي إن إن».



في حين أكدت إدارة الطيران الفيدرالية، أنها والمجلس الوطني لسلامة النقل يحققان في الحادث.





