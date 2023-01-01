 فيديو.. سيدة مسنة تنقذ طاقم وركاب طائرة من الموت بـ«تدخل لافت» - بوابة الشروق
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فيديو.. سيدة مسنة تنقذ طاقم وركاب طائرة من الموت بـ«تدخل لافت»

أحمد علاء
نشر في: الثلاثاء 18 يوليه 2023 - 5:19 م | آخر تحديث: الثلاثاء 18 يوليه 2023 - 5:19 م
شهد مطار مارثا فينيارد في ولاية ماساتشوستس الأمريكية، واقعة لافتة كانت بطلتها سيدة مسنة تمكنت من إنقاذ طاقم وركاب طائرة من الموت المحقق.

وأفادت سلطات المطار المذكور، بأن قائد طائرة صغيرة عانى من حالة صحية طارئة في الجو، ما دفع راكبة مسنة إلى تولّي أمر الطائرة والقيام بهبوط اضطراري من دون معدّات الهبوط اللازمة.

بدورها، قالت الشرطة إن المرأة البالغة من العمر 68 عامًا أصيبت بجروح طفيفة، وأُخرج الطيار من الطائرة ونُقل إلى مستشفى في بوسطن بحالة خطيرة، وفق شبكة «سي إن إن».

في حين أكدت إدارة الطيران الفيدرالية، أنها والمجلس الوطني لسلامة النقل يحققان في الحادث.



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