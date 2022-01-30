تحدث الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، عن انتشار مرض حمى الضنك وإصابة بعض المواطنين، مؤكدا أن هذا المرض يطلق عليه "حمى مجهولة المصدر"، حتى يتم تشخيصه.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة"، عبر قناة "ONE”، أن "حمى الضنك"، هي حمى فيروسية ويتم نقلها للمواطنين عن طريق البعوض، متابعا: "حمى الضنك تأتي عن طريق نوع بعوضة مصرية وهي متواجدة منذ فترة ولكن الجديد هو إصابة المواطنين من هذه البعوضة".

وأرجع تفشي هذا المرض لوجود التجمعات المائية سواء الخاصة بالصرف الصحي أو المياه العذبة؛ التي قد تؤدي لنقل الفيروسات من خلال "البعوضة"، مشددًا على ضرورة القضاء على هذه التجمعات لمنع انتشار البعوض.

وتابع: "البعوض ينقل المرض من شخص مصاب إلى شخص أخر"، موضحًا أن أعراضه بسيطة ويمكن أن يتم معالجتها بالأدوية.

ولفت إلى أعراض هذا المرض تتضمن ارتفاع درجات الحرارة وتكسير شديد بالجسم، مطمئنا المواطنين بعدم وجود داع للقلق.