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رئيس الأركان الأمريكي يكشف سبب بطء هجوم أوكرانيا المضاد

(د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 18 يوليه 2023 - 10:20 م | آخر تحديث: الثلاثاء 18 يوليه 2023 - 10:20 م

أعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن اعتقادها، أن اوكرانيا تحرز تقدما في هجومها المضاد ضد المهاجمين الروس، ولكن ذلك سوف يستغرق وقتا، في الوقت الذي تبطئ فيه الألغام التي زرعتها روسيا تحرك القوات الأوكرانية بشكل أسرع، وفقا لما قاله قادة عسكريون أمريكيون اليوم الثلاثاء.

وقال رئيس الأركان المشتركة الأمريكية مارك ميلي للصحفيين عقب اجتماع عبر تقنية الفيديو مع مجموعة الاتصال الدولية بشأن أوكرانيا لتنسيق المساعدة العسكرية إنه "على الرغم من التكاليف الباهظة، يتقدم الأوكرانيون بثبات وبتأن، ويخوضون معارك شرسة ودموية لاستعادة وطنهم".

واعترف بأن المعركة تسير ببطء، لكنه قال إن العمل الذي تشتد الحاجة إليه من أجل إزالة الألغام التي زرعتها روسيا يستغرق وقتا.

وقال: "هذا أبعد ما يكون عن الفشل"، مؤكدا أنه "يتبقى الكثير من القتال لخوض غماره".

وتابع أن الحرب "ستكون طويلة وستكون صعبة وستكون دموية".

من جانبه أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن حلفاء كييف لن يتوانوا عن دعمهم لأوكرانيا.

وأضاف: "عملنا مستمر، وسنبذل كل ما في وسعنا للتأكد من أنه يمكن للأوكرانيين أن ينتصروا".


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