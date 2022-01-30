شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار في محافظة البحيرة، برئاسة اللواء عبد العزيز قطاطو، حملة موسعة لإزالة الإشغالات التي تعيق الحركة المرورية، وتسبب إزعاجا للمواطنين.

وقال قطاطو، إن الحملة أسفرت عن إزالة 215 مخالفة إشغال طريق "ثابت ومتحرك" بعدد من مناطق المدينة من بينها "شارع الجلاء، وشارع عزيز المصري، وشارع الجمهورية، ومدخل المدينة".

وأكد التحفظ على الإشغالات لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، من خلال قسم الإشغالات بالوحدة، بإشراف من نواب رئيس المدينة، وبتأمين من وحدة شرطة مرافق كفر الدوار.