سباليتي: تلقيت عرضا رسميا من السعودية

قال المدرب الإيطالي الشهير لوتشيانو سباليتي، إنه تلقَّى عرضا رسميا من السعودية، لكن دون الكشف عن اسم النادي الذي فاوضه.

وربطت تقارير صحافية، خلال اليومين الماضيين، اسم المدرب بالنادي الأهلي، لتولي تدريبه بداية من الموسم المقبل.

وقال سباليتي في تصريحات نشرتها صحيفة "الرياضية" السعودية :"أتمتع حاليا بإجازة خاصة. نعم تلقيت عرضا من السعودية، لكن قراري الحالي عدم العمل مع أي ناد حتى نهاية العام الجاري".

وقاد سباليتي /64 عامًا/فريق نابولي لتحقيق إنجاز تاريخي الموسم الماضي بالظفر بلقب "الكالتشيو" للمرة الأولى منذ 33 عاما، لكنه فضل الاستقالة عقب البطولة مباشرةً، مؤكدًا أنه سيحتاج إلى راحة إثر موسم شاق، خاضه برفقة النادي الجنوبي.

وسبق لسباليتي أن درب العديد من الأندية الإيطالية، منها إمبولي، سامبدوريا، أودينيزي، إنتر ميلان، وروما الذي حصد معه لقبين في الكأس المحلية، ولقبا في "السوبر الإيطالي"، إضافةً إلى فوزه بالدوري الروسي مع زينيت سان بطرسبرج عامَي 2010 و2012.