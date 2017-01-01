طالب المنتج الفني أحمد زواوي، الفنانة فيفي عبده بدفع المستحقات المالية الخاصة به، مشيرًا إلى أن الأزمة بدأت بينهما منذ عام 2017.



وقال خلال تصريحات لبرنامج «تاج»، المذاع عبر فضائية «المشهد»، مساء الثلاثاء، إن القضية مفتوحة في النقابة منذ ذلك الحين ولم تنتهِ حتى اللحظة، واصفًا ما حدث مؤخرًا للفنانة على الصعيد الصحي بأنه «لفت انتباه».



وأضاف: «بقول لفيفي ادفعي اللي عليكِ واتقِ الله فيّ أحسن؛ لأن اللي جاي شديد ومش هتقدري عليه.. من ظلم يظلم واللي هيحصل مفاجأة للجميع خلال أيام»، بحسب وصفه.



وأكد أن حل الأمر بينهما قائم على الجلوس والتفاوض، معقبًا: «لو ردت أموالي تتعافى من أزمتها الصحية بأمر الله، اللي حصل لها لفت انتباه.. أنا لا أهددها لكن صاحب الحق سيحصل عليه».



ويأتي تصريح المنتج المصري، بعد ظهور فيفي عبده في مقطع فيديو وهي طريحة الفراش، وتتلقى العلاج، وتتهم أطرافًا مجهولة بأنهم يتعمدون استخدام السحر من أجل إلحاق الضرر بها.





