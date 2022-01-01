رسالة دكتوراة بجامعة بنها حول ذراع آلي مهجن بيد قابضة قابلة للتكيف

عرضت دراسة حديثة بجامعة بنها، قدمها الباحث المهندس إيهاب محمد فيض الله لقطاع الدراسات العليا والبحوث بالجامعة؛ للحصول على درجة دكتوراه الفلسفة في مجال الهندسة الميكانيكية "تخصص إنتاج وتصميم بكلية الهندسة بشبرا.

وأوضحت الجامعة، في بيان لها، أن الباحث كشف عن تطوير الروبوتات المناولة ذات الروابط التسلسلية والمتوازية في تزايد مستمر؛ بسبب زيادة الأتوماتيكية في خطوط الإنتاج، ولذلك تم توجيه الأبحاث في هذا المجال إلى دراسة الجمع بين الآلتين لنقل المزايا من التصميم المتسلسل إلى التصميم المتوازي أو العكس؛ لزيادة الدقة والتحكم الدقيق في المسار.

وأكد الباحث، أن الرسالة تقدم مقترحا لتصميم جديد لذراع هجين تسلسلي متوازي باستخدام الذراع الروبوتية الصناعية "KUKA KR6 R900" ذو الست درجات من الحرية (6-DOF)، والتي تنقسم إلى 3 مفاصل للحركة (X,Y,Z) والمفاصل الثلاثة الأخرى للدوران (A,B,C) للطرف النهائي، وآلية مناول متوازية ذو 3 محاور للحركة (3-DOF) والتي تتكون من 3 أطراف متطابقة، ويتكون كل طرف من مفاصل كروية (3-RRS)، يمكن أن توفر حركة راسية واحدة في المحور z، وحركتين في المحور (x-y).

ومن جهته، قال الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، إن الجامعة حريصة على توفير بيئة مُحفزة للتعليم والتعلم والبحث العلمي، في إطار مرن يسمح بالتحسين المستمر، والحفاظ على القيم والأخلاقيات المجتمعية مع مواكبة التطور العلمي والتكنولوجيا، وتسعى دائما على تحسين مخرجاتها الأكاديمية والبحثية والمجتمعية.

وبدوره، ذكر الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن الجامعة تبنت خطة استراتيجية طموحة وفقا لرؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، والتي تهدف ربط البحث العلمي بمشاكل المجتمع المدني، وربط البحث العلمي بالصناعة.