الخارجية الروسية تكشف عن عدد المشاركين في القمة الروسية الأفريقية

قال دبلوماسي روسي بارز، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، إن روسيا تلقت حتى الآن تأكيد مشاركة 49 دولة في القمة الروسية الأفريقية.

وقال الكسندر بولياكوف، نائب مدير إدارة أفريقيا بوزارة الخارجية الروسية: "تلقينا حتى الآن تأكيد مشاركة 49 وفدا أفريقيا، حيث سيتم تمثيل نحو نصف الدول الأفريقية على أعلى مستوى، مستوى رؤساء الدول والحكومات"، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وأضاف بولياكوف أن مثل هذا النهج من قبل الدول الأفريقية يظهر نية حازمة لتطوير العلاقات مع روسيا رغم الضغوط غير المسبوقة من الغرب.

ومن المقرر أن يتم عقد القمة الروسية- الأفريقية الثانية والمنتدى الاقتصادي في سان بطرسبرج في يومي 27 و28 يوليو الجاري.

وجرت فعالية القمة الأولى في منتجع سوتشي في الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر 2019 تحت شعار: "من أجل السلام والأمن والتنمية".