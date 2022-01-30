رئيس اتحاد الحبوب الروسي: الشركات الروسية خسرت نحو مليار دولار جراء اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية

قال رئيس اتحاد الحبوب الروسي أركادي زلوشفسكي، إن شركات الحبوب الروسية حققت خسائر بنحو مليار دولار بسبب اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية.



وأضاف زلوشفسكي، في مؤتمر صحفي نظمته وكالة "تاس" الروسية للأنباء: "من خلال الحسابات، نكتشف أننا خسرنا أكثر من مليار دولار هذا الموسم. وهذه هي خسائر منتجي الحبوب وحدهم. أنا لا أتحدث عن خسائر شركات تصنيع الأسمدة حيث كان من المتوقع أن تحصل على بعض التعويضات"، بحسب ما أوردته تاس.



وانتهت صفقة الحبوب أمس الاثنين، 17 يوليو. ورفضت روسيا تمديدها مرة أخرى، بسبب عدم تنفيذ جزء من الصفقة ينص على إزالة العقبات أمام الصادرات الزراعية الروسية.



ولطالما أكدت موسكو أن الجزء الأكبر من الحبوب التي كان من المفترض شحنها للدول الفقيرة، ذهب إلى الدول الغربية.



وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن موسكو مستعدة لإحياء الصفقة، ولكن فقط بعد الوفاء بالجزء المتعلق بالالتزامات تجاه موسكو.



وانتهى أمس الاثنين سريان الاتفاق الذي توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا والذي كان يسمح بتصدير الحبوب من موانئ أوكرانيا على البحر الأسود، رغم الحصار البحري الروسي. وكان تم تمديد الاتفاق أكثر من مرة.



وتم تحرير ملايين الأطنان من الحبوب والمواد الغذائية الأخرى لمغادرة موانئ أوكرانيا ودخول السوق العالمية.



وعلى مدار عدة أشهر، أشار الكرملين إلى أنه غير راض عن الطريقة التي يتم بها تنفيذ الاتفاق وهدد بالانسحاب.



وثارت احتجاجات أمس الاثنين في أعقاب قرار روسيا إنهاء مشاركتها في الاتفاق.



وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، في نيويورك، إن الاتفاق الذي مضى عليه عام، والذي انتهى رسميا الساعة 2100 من مساء الاثنين بتوقيت جرينتش، كان "شريان حياة للأمن الغذائي العالمي ومنارة أمل في عالم مضطرب".



وأوضح جوتيريش أنه يشعر "بخيبة أمل عميقة" لأن الرسالة التي بعث بها إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي مع مقترحات لإنقاذ الاتفاق لم تلق آذانا صاغية.