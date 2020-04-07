الصين: مساعدات إنسانية طارئة للسودان بأكثر من مليون دولار

أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الثلاثاء، تقديم مساعدات إنسانية طارئة للسودان، بقيمة مليون و394 ألف دولار أمريكي، وسط النزاع المسلح الذي يشهده البلد منذ 4 أشهر.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماو نينج، في بيان أوردته وكالة «سبوتنيك»، إن «سلع الكفاف» التي تبرعت بها الصين وصلت بالفعل إلى السودان، في 14 يوليو الجاري، فيما تم شحن الإمدادات الطبية في 15 يوليو.

وأضافت أنه من المتوقع شحن نحو 900 طن من المواد الغذائية إلى السودان، في منتصف شهر أغسطس المقبل.

وشددت متحدثة الخارجية الصينية، على أن بكين ستواصل مساعدة السودان في تخفيف الصعوبات الإنسانية التي يواجهها.

وفي شهر أبريل الماضي، أعلنت الصين إرسال سفن حربية إلى السودان لإجلاء رعاياها جراء الأزمة التي يشهدها حاليا بسبب القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع.

كما حثت طرفي النزاع المسلح في السودان على وقف إطلاق النار في أقرب وقت ممكن، وتجنب المزيد من التصعيد، وفقا للتلفزيون الصيني المركزي.

وأضاف المتحدث أن الصين تأمل في أن تعزز جميع الأطراف الحوار، وأن تدفع بشكل مشترك عملية الانتقال السياسي.