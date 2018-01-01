الكشف عن قيمة ما تكبدته الخزينة الفرنسية على إعالة زوجة ماكرون

نشرت هيئة الرقابة والتفتيش الفرنسية، بيانات جاء فيها أن قصر الإليزيه أنفق في عام 2022، على خدمة وإعالة سيدة البلاد الأولى بريجيت ماكرون 315 ألف يورو.

وقالت الهيئة، في بيان أوردته وكالة نوفوستي، اليوم الثلاثاء، إن واجبات قرينة ماكرون تتضمن مرافقته خلال المناسبات الدولية، والاجتماع بالفرنسيين الراغبين في التواصل مع السيدة الأولى، وحضور حفلات الاستقبال الرسمية في قصر الإليزيه، وكذلك المشاركة في المشروعات الاجتماعية والثقافية.

ويتبين من البيانات، أن تنقلات بريجيت تحتل القسم الرئيسي من النفقات المذكورة. ففي عام 2022، أجرت 30 زيارة رسمية بينها 14 زيارة خارجية، برفقة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، و16 رحلة مستقلة حول منطقة العاصمة.

ويوجد لزوجة ماكرون أيضا أربعة مساعدين، يتم تضمين أجورهم في تكلفة إعالة السيدة الأولى.

يذكر أن بريجيت ماكرون تشترك في عدد من النفقات مع الرئيس، بما في ذلك في مجال الأمن الذي توفره مجموعة الأمن الرئاسي (GSPR).

وبلغ إجمالي مبلغ إعالة السيدة الأولى، الذي زاد إلى 315.808 يورو عام 2022، 0.28٪ من ميزانية مكتب الرئاسة. وفي عام 2021، تم إنفاق 292454 يورو على هذه الاحتياجات.

ومبلغ الإعالة، لا يشمل تكلفة ملابس بريجيت ماكرون، وكذلك خدمات الماكياج ومصففي الشعر. وغالبا ما تقدم بيوت الأزياء، ملابس السيدة الأولى مجانا.