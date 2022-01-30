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رئيس وزراء اليابان يصل الدوحة في زيارة رسمية لقطر

الدوحة - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 18 يوليه 2023 - 1:02 م | آخر تحديث: الثلاثاء 18 يوليه 2023 - 1:02 م

وصل رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا إلى الدوحة، صباح اليوم الثلاثاء، في زيارة رسمية لدولة قطر.

ووفق وكالة الأنباء القطرية (قنا) اليوم، كان في استقبال كيشيدا والوفد المرافق لدى وصوله مطار حمد الدولي، الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، وحسن بن محمد رفيع العمادي، سفير دولة قطر لدى اليابان، وساتوشي مايدا سفير، اليابان لدى الدوحة.

وكان كيشيدا أكد أهمية زيارته لقطر، وهي الأولى له منذ توليه منصب رئاسة الوزراء، واصفا العلاقات بين البلدين بالوطيدة مع وجود إمكانيات كبيرة لتطوير التعاون الثنائي.


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