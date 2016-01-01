تركيا: السجن مدى الحياة لـ4 أشخاص في تفجير يعود لعام 2016

قضت محكمة بمدينة قيصرية وسط تركيا، اليوم الثلاثاء، بسجن أربعة مسلحين أكراد مشتبه بهم بـ15 حكما بالسجن مدى الحياة لكل منهم في جريمة قتل تتعلق بهجوم انتحاري يعود لعام 2016 أسفر عن مقتل 15 جنديا تركيا، وفقا لوكالة أنباء الناضول الرسمية.

ويعتبر الهجوم الذي وقع في مدينة قيصرية أحد أسوأ الهجمات التي وقعت وسط موجة عنف في البلاد في ذلك الوقت.

ووفقا للوكالة فإن كل واحد من الأشخاص الأربعة، والذين هم من بين 10 أشخاص تم اتهامهم في المجمل، حصل على احكام بـ 1080 عاما في السجن بتهمة الشروع في القتل.

وحكم على اثنين من المشتبه بهم بالسجن أربع سنوات بينما تمت تبرئة أربعة آخرين.

وأعلنت مجموعة منشقة عن حزب العمال الكردستاني المحظور مسؤوليتها عن هجوم بسيارة مفخخة عام 2016 أسفر أيضا عن إصابة 55 آخرين.

وقبل الانفجار بحوالي أسبوع، أدى هجوم على ملعب كرة قدم في اسطنبول نفذه انتحاريان، أعلن حزب العمال الكردستاني مسؤوليته عنه أيضا، إلى مقتل 44 شخصا، من بينهم 36 شرطي وثمانية مدنيين.