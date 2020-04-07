المبعوث الأمريكي للمناخ من بكين: أزمة الاحتباس الحراري لا يمكن حلها بدون عمل البلدين سويا

قال المبعوث الأمريكي للمناخ، جون كيري، بحزم أمام نظيره الصيني في بكين، إن أزمة الاحتباس الحراري "لا يمكن حلها" بدون عمل البلدين سويا.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للانباء، اليوم الثلاثاء، عن كيري القول أمس بشأن المفاوضات بين القوتين العظميين: "تتطلع الدول إلى هذا الاجتماع لمعرفة ما إذا كان بإمكاننا تجاوز الخلافات الحقيقية التي لدينا"، وذلك في الوقت الذي تتعرض فيه معظم أنحاء الكرة الارضية لموجات حارة، كما تم تسجيل أرقام قياسية لدرجات الحرارة.

وأكد كيري أنه "من بين جميع الموضوعات حول العالم، لا يمكن أن يكون هناك اختلافات بهذا الصدد".

وتأتي المحادثات في نفس الوقت الذي شهد تحذيرات وتنبيهات لنحو 84 مليون أمريكي بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وتعد زيارة كيري "علامة أخرى على أن الجانبين يبذلان جهودا لوقف التدهور في العلاقات الصينية الأمريكية"، حسبما ذكرت افتتاحية في صحيفة "تشاينا ديلي" الصينية الرسمية، التي أضافت أن الصين والولايات المتحدة هما أكبر مصدرين لانبعاثات الغازات الدفيئة الضارة بالمناخ، وعليهما أيضا "تحمل مسؤولية خاصة لإيجاد أرضية مشتركة في التصدي المشترك لتغير المناخ".