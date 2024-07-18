النائب سليمان وهدان: الحكومة الجديدة للمصالحة وعليها مصارحة الشعب

وصف النائب سليمان وهدان نائب رئيس حزب الوفد وعضو الهيئة البرلمانية بمجلس النواب، الحكومة الجديدة بـ«حكومة المصالحة»، مشددا على ضرورة «مصارحة الشعب».

وقال خلال تصريحات لبرنامج «حقائق وأسرار» المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء الخميس: «الحكومة الجديدة وصفها الكثير من النواب بأنها حكومة التحدي أو الأمل ولكنني سأضيف هي حكومة المصالحة، فهذه الحكومة أمامها أمر مهم جدًا وهو مصارحة الشعب المصري، وليس أي شيء آخر بعدم وجود أزمات».

ودعا الحكومة إلى «توحيد الضرائب والرسوم»؛ لتخفيف العبء على المواطنين ومواجهة غلاء الأسعار، قائلا: «لابد على الحكومة توحيد الضرائب الكثيرة جدًا والرسوم الكثيرة جدًا؛ كي يتم تخفيض الأسعار، بالإضافة إلى الرقابة على الأسعار».

وشدد على أهمية الاهتمام بالصناعة لخفض سعر الدولار، وترشيد الواردات، وتوفير فرص عمل للشباب، مطالبا بمعالجة أزمة التعليم من خلال إنشاء مدارس جديدة، وفتح تعيينات للمعلمين في التخصصات التي تعاني نقصا.

وأشاد بمشروع التأمين الصحي الشامل ووصفه بـ «الحلم الإنساني والحضاري» حال اكتمال تنفيذه.

وأضاف أن «الفريق كامل الوزير عليه دور كبير جدًا، ونعيش معه في حلم لو تحقق سيكون لمصر شأن كبير».

واختتم «وهدان» تصريحاته مشددا على أهمية «قياس أداء الحكومة بشكل دوري كل 3 أشهر بكل شفافية ومكاشفة ومحاسبة».