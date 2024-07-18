الأعلى للإعلام يهنئ الحكومة بحصولها على ثقة مجلس النواب

كرم جبر: برنامج الحكومة جاء ملبيا لاحتياجات الشعب



هنأ الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة الجديدة بمناسبة حصولهم على ثقة مجلس النواب، مشيدًا بدراسة المجلس المعمقة لبرنامج الحكومة في جلسات متعددة بحضور الوزراء الجدد.

*الحفاظ على الأمن القومي المصري



وأكد "جبر"، في تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن البرنامج يعمل على تعزيز استقرار البلاد خاصة في ظل الظروف التي يمر بها العالم أجمع، مضيفًا أن الحفاظ على الأمن القومي المصري يأتي على رأس أولويات الحكومة الجديدة.

*تحسين مستوى معيشة المواطن



وأضاف أن تنفيذ الحكومة لبرنامجها الجديد سيعمل على تحسين مستوى معيشة المواطن، وجذب الاستثمارات مما يؤدي إلى توفير فرص عمل وتقليل البطالة، وكذلك سيعمل البرنامج على تحسين الخدمات الصحية والتعليمية المقدمة للمواطن المصري.

وأوضح أن البرنامج تطرق إلى سياسات مصر الخارجية، مؤكدًا أهمية استكمال مصر لسياستها المتوازنة والحكيمة في التعامل مع كل القضايا التي تمر بدول العالم، مع التأكيد على عدم التدخل في شئون الدول الداخلية، وكذا عدم التدخل في الشأن المصري.

*بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات



وأشار رئيس الأعلى للإعلام، إلى أن برنامج الحكومة جاء ملبيا لاحتياجات الشعب المصري، وارتكز على 4 محاور أساسية، فى إطار توجيهات القيادة السياسية، تمثلت في حماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية، وبناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته، وبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، وتحقيق الاستقرار السياسي والتماسك الوطني.

وكان قد عقدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، بمقر المجلس في العاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة تقرير اللجنة الخاصة المشكلة من المجلس برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس؛ لدراسة برنامج الحكومة الجديدة، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الحكومة الجديدة.

وأوصت اللجنة، بأغلبية أعضائها بمنح الثقة لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، وتمنت اللجنة الخاصة التوفيق والسداد للحكومة المكلفة في إنجاز المهام الموكلة إليها، لتحقيق نهضة تنموية شاملة، وأهداف العدالة والحماية الاجتماعية للمواطن المصري، فيما توجهت اللجنة الخاصة بالشكر والعرفان إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.