فون دير لاين تواجه تصويتا متقاربا للحصول على ولاية ثانية رئيسة للمفوضية الأوروبية

يصوت البرلمان الأوروبي اليوم الخميس على فترة ولاية ثانية لأورسولا فون دير لاين رئيسة للمفوضية الأوروبية في انتخابات من المتوقع أن تشهد منافسة محتدمة.

وستلقي العضوة الألمانية في حزب الشعب الأوروبي الذي يمثل يمين الوسط خطابا لإقناع المشرعين الأوروبيين بدعمها قبل بدء المناقشة والتصويت.

ويتعين على وزيرة الدفاع الألمانية السابقة أن تسير على خط رفيع في خطابها للمجموعات السياسية البرلمانية المختلفة لدعمها ، فتقدم تنازلات سياسية ووعودا على قدم المساواة.

وتحتاج فون دير لاين إلى الحصول على أغلبية لا تقل عن 361 صوتا في المجلس المؤلف من 720 مقعدا لإعادة انتخابها.

ويجتمع مشرعو الاتحاد الأوروبي في ستراسبورج بفرنسا للمرة الأولى منذ الانتخابات الأوروبية، في مشهد اتسم بتحول في الدعم إلى اليمين في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.

وعلى الرغم من تحول السلطة، تواجه فون دير لاين تصويتا متقاربا، وفي عام 2019 حصلت على المنصب بفارق تسعة أصوات فقط، على الرغم من أن مجموعتها من حزب الشعب الأوروبي هي الأكبر في البرلمان بـ 188 مقعدا.