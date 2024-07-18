مصطفى بكري: نعارض لوجه الله ونؤيد خوفا على مصر

شدد النائب والإعلامي مصطفى بكري، على ضرورة التكاتف الوطني لمواجهة التحديات، قائلا: «عندنا رئيس عايز البلد تقف على رجلها، لكن إيد لوحدها متسقفش، مينفعش وزير يقعد نايم في بيته ويشاهد انحراف ويسكت، أو محافظ يقفل على نفسه المكتب».

وأشار خلال برنامجه «حقائق وأسرار» المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء الخميس، إلى تحديد الرئيس عبد الفتاح السيسي مهلة قوامها 6 أشهر لتقييم أداء الحكومة الجديدة، معقبا: «الرئيس قال للحكومة سأقيم أداءكم بعد 6 شهور ولن أنتظر عاما أو عامين، ورئيس الوزراء أكد أن التقييم سيكون بشكل دوري ومستمر، وسيقدم لمجلس النواب كونه المسئول عن الرقابة على أداء الحكومة أو أي انحراف موجود أو تكاسل في تنفيذ البرنامج».

وأكد أن مواقفه وآراءه نابعة من حرصه على مصلحة الوطن، نافيا أن يكون مدفوعا بأي مصالح شخصية، قائلا: «والله ما حد فينا بيتكلم مجاملة لفلان أو علان.. ولا عايزين منها حاجة.. عندما نعارض شيئا معينا نعارضه لمصلحة الوطن ولوجه الله أولًا.. وعندما ندعم ونؤيد فلأننا خائفون على بلدنا».

وحذر ممن وصفهم بـ «أعداء الداخل» الذين يساهمون في إضعاف الدولة من خلال التستر على الفساد والتكاسل، قائلا: «إحنا شايفين الأعداء موجودين جوانا وبداخلنا.. في ناس بترى الفساد وتتفرج عليه.. وتشاهد التكاسل في الأداء وتتفرج عليه».

وأكد «بكري» أن «مصر للوطنيين فقط»، قائلا: «هذه البلد بلد الوطنين وبس.. مش بلد حد يحمي حد ويحمي انحراف.. مش بلد حد يغض بصره ويسكت، بلدنا بلد المصريين الوطنين الحقيقيين المكويين بجوع الناس ووجعهم ومشاكلهم».