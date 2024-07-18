ليون يتعاقد مع هداف «يورو 2024»

انضم المهاجم الجورجي جورج ميكوتادزي الذي لعب الدور الرئيسي في مشوار بلاده التاريخي في كأس أوروبا 2024 حيث بلغت ثمن النهائي في أول مشاركة لها، إلى ليون الفرنسي قادماً من منافسه المحلي ميتز الهابط إلى الدرجة الثانية، وفق ما أعلن النادي الخميس.

وقال ليون إنه دفع لمتز 18.5 مليون يورو للتعاقد مع الجورجي لمدة 4 أعوام من دون المكافآت التي قد تصل إلى 4.5 مليون يورو.

وتألق ابن الـ23 عاماً في المشاركة الأولى لبلاده في نهائيات كأس أوروبا حيث سجل في المباريات الثلاث التي خاضتها في دور المجموعات، ليقودها إلى ثمن النهائي حيث انتهى المشوار على يد إسبانيا المتوجة باللقب على حساب إنجلترا.

وبذلك، يعود ميكوتادزي إلى المدينة التي ولد فيها في خريف عام 2000 وتأسس كروياً في فريقها بين 2008 و2015 قبل أن يرحل إلى ميتز الذي وقع معه أول عقد احترافي عام 2019 في مشوار تخلله انتقاله إلى سيراينج البلجيكي على سبيل الإعارة ومن ثم دفاعه لنصف موسم عن ألوان أياكس أمستردام الهولندي قبل العودة في يناير الماضي إلى ميتز.

وبعد بداية كارثية للموسم الماضي تحت قيادة لوران بلان ومن ثم الإيطالي فابيو جروسو، انتفض ليون تحت إشراف بيار ساج وشق طريقه إلى المركز السادس ما خوله المشاركة في مسابقة "يوروبا ليج".