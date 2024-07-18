الدبيبة ورئيس الوزراء التونسي يبحثان تنسيق الجهود حول الهجرة و سير العمل بمنفذ رأس جدير

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة اليوم الأربعاء، مع رئيس الوزراء التونسي أحمد الحشاني تنسيق الجهود حول ظاهرة الهجرة و سير العمل بمنفذ رأس جدير الحدودي.

وأكد الجانبان خلال الاجتماع الذي عقد على هامش منتدى الهجرة عبر المتوسط في طرابلس على ضرورة تنسيق الجهود المشتركة للحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية ومكافحتها، وفقا لوكالة الأنباء الليبية(وال).

وتناول الطرفان خلال اللقاء حسب المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك أبرزها سير العمل بمنفذ رأس جدير الحدودي بعد إعادة افتتاحه الأيام الماضية، وملف السجناء من البلدين، وتعزيز العلاقات بين الشعبين الشقيقين.