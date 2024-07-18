المرشح الجمهوري لمنصب نائب الرئيس الأمريكي: فوز ترامب سيوقف الهدايا المجانية لحلفاء واشنطن

صرح جاي دي فانس، السيناتور الجمهوري ومرشح الرئيس السابق دونالد ترامب لمنصب نائب الرئيس الأمريكي، بأن فوز دونالد ترامب بالانتخابات المقبلة سيوقف الهدايا المجانية المقدمة لحلفاء واشنطن.

وقال فانس خلال المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري إن الولايات المتحدة، في حال فوز دونالد ترامب بالانتخابات، لن تقاتل وتدافع عن حلفائها الذين لا يفون بالتزاماتهم المالية في قطاع الأمن.

وتابع فانس بالقول: "معًا، لن نرسل أطفالنا إلى الحرب إلا عندما يتعين علينا ذلك، إذا ضُربنا، فسنضرب بشدة".

وأضاف: "معًا سنتأكد من أن حلفاءنا يشاركوننا مسؤولياتنا الأمنية، وعدم تقديم المزيد من الهدايا المجانية لأولئك الذين خانوا سخاء دافعي الضرائب الأمريكيين"، وفقا لوكالة سبوتنيك.

وكان ترامب قد أعلن اختيار عضو مجلس الشيوخ، السيناتور جاي دي فانس، نائبًا له في السباق الرئاسي، مؤكدا أنه يتمتع "بمسيرة مهنية ناجحة للغاية في مجالي التكنولوجيا والمال".

وأكد ترامب أن فانس "خلال الحملة، سوف يركز بقوة على الأشخاص الذين ناضل من أجلهم ببراعة، وهم العمال والمزارعون الأمريكيون في بنسلفانيا، وميشيغان، وويسكونسن، وأوهايو، ومينيسوتا، وأبعد من ذلك...".

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 5 نوفمبر 2024، حيث أظهرت استطلاعات رأي سابقة أن دونالد ترامب هو المرشح الأوفر حظا في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، ومن المتوقع أن يواجه الرئيس الحالي جو بايدن.



