السعودية تدين رفض الكنيست الإسرائيلي إقامة دولة فلسطينية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

شددت السعودية، اليوم الخميس، على أن تبني الكنيست الإسرائيلي قراراً ينص على رفض إقامة دولة فلسطينية لن يحقق السلام العادل والشامل.

وأعربت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها اليوم الخميس "عن رفض السعودية وإدانتها بأشد العبارات ما قامت به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من اقتحام مسؤول إسرائيلي للمسجد الأقصى الشريف، وتبني الكنيست الإسرائيلي قراراً ينص على رفض إقامة دولة فلسطينية".

وأكدت السعودية "أن تلك الممارسات المتواصلة والعدائية تجاه المقدسات الإسلامية، والأنظمة والقرارات الدولية، تعبر عن النهج العدواني لسلطات الاحتلال الإسرائيلي"، مشددة "على أن هذه الممارسات تحول دون تحقيق أي تقدم يهدف إلى حقن دماء الأبرياء وتحقيق السلام العادل والشامل" .

وتبنى الكنيست الإسرائيلي مساء أمس الأربعاء قرارا ينص على رفض إقامة دولة فلسطينية، وذلك للمرة الأولى في تاريخ المجلس.

وأيد القرار 68 عضوا منهم زعيم حزب "الوحدة الوطنية" الإسرائيلي بيني جانتس ونواب حزبه، بينما عارضه 9 نواب فقط.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، حظي القرار كذلك بدعم أحزاب في ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والأحزاب اليمينية، فيما غادر النواب من حزب "يش عتيد" (هناك مستقبل) الذي يقوده زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد الجلسة لتجنب دعم القرار.

ووصف القرار إقامة دولة فلسطينية في أعقاب أحداث السابع من أكتوبر 2023 بأنها "مكافأة للإرهاب" وستكون خطرا وجوديا على إسرائيل.