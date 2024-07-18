السلطات القضائية في تونس تمدد فترة إيقاف أمين عام حركة النهضة

قررت السلطات القضائية في تونس، اليوم الخميس، تمديد فترة إيقاف أمين عام حركة النهضة الإسلامية العجمي الوريمي.

وقال رياض الشعيبي المستشار السياسي لرئيس الحزب راشد الغنوشي الموقوف في السجن ايضا، لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن السلطات قررت تمديد الايقاف لخمسة أيام أخرى.

وأوقف الوريمي منذ 13 يوليو الجاري مع ناشطين سياسيين كانا برفقته على متن حافلة نقل خاصة تم اعتراضها من قبل دورية أمنية.

وقال الشعيبي، إن السلطات الأمنية تحقق مع الوريمي في قضية إرهاب، دون أن تتضح التفاصيل بشكل كامل.

وهذا أحدث إيقاف في صفوف المعارضة السياسية، ضمن سلسلة اعتقالات طالت أبرز القياديين من حركة النهضة القابعين في السجن منذ أكثر من عام، من بينهم رئيس الحركة راشد الغنوشي.