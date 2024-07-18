إصابة ضابط شرطة خلال هجوم بسكين وسط باريس

قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، اليوم الخميس، إن ضابط شرطة أصيب في هجوم بوسط باريس، مضيفاً أن الشرطة تمكنت من شل حركة المهاجم، فيما تم تطويق المنطقة.

وأفادت شبكة "بي إف إم" الفرنسية، بأن المهاجم استخدم سكيناً في اعتدائه على الضابط، بالقرب من شارع "الشانزلزيه" وسط باريس. ويوم الاثنين، جُرح عسكري فرنسي كان ضمن دورية لمكافحة الإرهاب، طعنا بسكّين في هجوم في باريس وتمّ توقيف المشتبه به، بحسب ما نقلته قناة "سكاي نيوز عربية".

وأشار دارمانان حينها في منشور على منصة "إكس" (تويتر سابقا) إلى أنّ حياة العسكري المصاب ليست بخطر، في حين أوضح مصدر في الشرطة لوكالة الصحافة الفرنسية أنّ الجندي أصيب في الكتف. ويأتي الهجوم قبل أقلّ من أسبوعين من افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في باريس، الموافق 26 يوليو.