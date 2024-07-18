الأمم المتحدة: المستشفيات يجب ألا تكون جزءا من الصراع في غزة

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قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن المستشفيات والمراكز الصحية يجب ألا تكون جزءا من الصراع في غزة.

وأكد دوجاريك في مؤتمر صحفي أمس، أن الأمم المتحدة ترفض استهداف المرافق الصحية، وأنه لا يجب أن تكون المستشفيات مناطق صراع، وفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

وتابع: أعتقد أن صور الجنود الإسرائيليين أمام مواقع البنى التحتية بعد تدميرها، صادمة.

وأوضح أن جيش الاحتلال أوقف كافة المساعدات الإنسانية المارة من وادي غزة إلى مناطق شمال القطاع.

وأشار إلى أن هذا الأمر حال دون إيصال المساعدات إلى آلاف الأشخاص المحتاجين، موضحا أن العديد من الأشخاص نزحوا من مدينة غزة.