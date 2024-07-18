تضامن شمال سيناء يستعرض الخدمات المقدمة للمواطنين أمام المحافظ

استعرض المحاسب علي غيط، مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي، الخدمات المقدمة للمواطنين من أبناء المحافظة في مختلف برامج الحماية الاجتماعية، بجانب خطة العمل الخاصة بالمديرية والإدارات الاجتماعية التابعة لها، وذلك في حضور اللواء أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة.

وأكد غيط تقديم الخدمات لعدد 29 ألف من مستفيدي برنامج تكافل وكرامة، من خلال 41 وحدة اجتماعية على مستوى المحافظة، بجانب صرف مبلغ ألف جنيه لعدد 630 صيادًا شهريًا، بسبب منع الصيد في البحر الأبيض المتوسط.

وأضاف غيط أنه تم إصدار 6 آلاف كارت للخدمات المتكاملة لذوي الهمم من خلال 6 مكاتب على مستوى المحافظة، وتقديم الدعم النقدي والعيني لعدد 2500 مصاب و1200 شهيد من خلال هيئة التأمينات الاجتماعية، مؤكدًا على صرف مبلغ 10 آلاف جنيه لأسرة كل شهيد و5 آلاف جنيه لكل مصاب.

وأشار غيط إلى وجود 95 دار حضانة خاصة بالجمعيات الأهلية و56 حضانة أخرى خاصة بالقطاع الخاص لاستقبال الأطفال من سن الولادة وحتى سن دخول المدرسة، وذلك تحت الإشراف الكامل للمديرية، بجانب وجود دار للرعاية المتكاملة بالعريش لاستقبال كريمي النسب، بها حاليًا 23 طفل وطفلة، تقدم لهم الخدمات المختلفة، فضلًا عن وجود 4 دور للمغتربين بالعريش وبئر العبد لتقديم الخدمات للمغتربين وخاصة الطلاب.

وأشار اللواء أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة، إلى وجود مركز للإغاثة في حي الريسة يحتوي على عدد كبير من المهمات والخيام والبطاطين، لافتًا إلى وضع مخطط للاستفادة من إمكانات المركز في حال وقوع أي أزمة أو كارثة، معلنًا عن دعم المحافظة لمديرية التضامن الاجتماعي لتحقيق أهدافها وخدمة المواطن السيناوي.

بدوره، أثنى المحافظ على الدور الكبير الذي تقوم به مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، موجهًا الشكر إلى مدير عام المديرية والعاملين بها على تلك الجهود، ومطالبًا ببذل مزيد من الجهود خلال الفترة القادمة.

ووجه المحافظ مدير التضامن الاجتماعي بوضع حصر دقيق للجمعيات الأهلية والخدمات التي تقدمها للمواطنين في مختلف ربوع شمال سيناء، وكيفية دعم هذه الجمعيات سواء من المحافظة أو مديرية التضامن الاجتماعي أو وزارة التضامن الاجتماعي.

وأشار المحافظ إلى التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لتوفير سيارة لتجميد اللحوم، لتوزيع اللحوم على مختلف مراكز المحافظة دون الخوف من تلفها أو فسادها، بجانب التنسيق مع الوزارة للتوسع في برامج الحماية الاجتماعية للمواطنين.