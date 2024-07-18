جون كيربي: توقعات بفرصة لقاء بين بايدن ونتنياهو في واشنطن

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نقلت شبكة "الجزيرة" الإخبارية، اليوم الخميس، عن منسق اتصالات مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، قوله إن هناك توقعات بأن تتاح للرئيس جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فرصة اللقاء أثناء زيارة الأخير إلى واشنطن.

وأضاف كيربي: "نريد رؤية فتح معبر رفح بطريقة مستدامة وموثوقة للسماح بتدفق المساعدات إلى غزة"، مؤكدا الشعور "بالقلق إزاء الخطاب والإجراءات التي تؤدي إلى نتائج عكسية على السلام والأمن في الضفة".

وتابع: "نحث الإسرائيليين على عدم القيام بأي شيء يؤجج المشاعر ويشجع النشاط العنيف"، مشيرا إلى عدم رؤية "مؤشرات على حرب شاملة في شمال إسرائيل".

وأكد كيربي أن "إيران حاضرة في كل اجتماعاتنا مع الإسرائيليين ويشمل ذلك دعمها لجماعات كحزب الله وحماس والحوثيين".

ويوم الثلاثاء، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن طائرة نتنياهو أقلعت من قاعدة نيفاتيم الجوية في طريقها إلى واشنطن، مشيرة إلى أن طائرة نتنياهو ستقوم برحلتين منفصلتين إلى واشنطن لتسهيل الرحلة.

ومن المنتظر أن يلقي نتنياهو كلمة في الكونجرس الأمريكي.