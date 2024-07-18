بوتين وبن سلمان يؤكدان أهمية استمرار التنسيق في إطار مجموعة أوبك +

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان مباحثات هاتفية، ناقشا خلالها العلاقات الثنائية الروسية السعودية والتعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والطاقة.



وجاء في بيان للكرملين أنه "الإشارة إلى أهمية مواصلة التنسيق عن كثب في إطار مجموعة أوبك+ لضمان استقرار سوق الطاقة، واتفق الطرفان على إبقاء الاتصالات على مختلف المستويات".

وأشاد الجانبان "بمستوى العلاقات الودية بين روسيا والمملكة العربية السعودية، على أساس الاحترام المتبادل ومراعاة الطرفين مصالح بعضهما"، حسبما نقلت قناة آر تي ليل الأربعاء/الخميس عن بيان الكرملين.

وأشارت القناة الروسية إلى أنه في مارس 2023، بدأت موسكو خفضا طوعيا لإنتاج النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميا من مستوى فبراير البالغ 95ر9 مليون برميل يوميا. ونتيجة لذلك، من المتوقع أن يصل إنتاج النفط في روسيا إلى 45ر9 مليون برميل يوميا.

ويسري التخفيض الطوعي حتى نهاية عام 2024. وبالتعاون مع روسيا، يقوم عدد من دول أوبك+ الأخرى، بما في ذلك السعودية، بخفض الإنتاج طوعا، حسبما ذكرت آر تي.