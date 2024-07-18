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أعداد جريدة الشروق
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7 شهداء وعدد من الجرحى في قصف الاحتلال لوسط غزة

وكالات
نشر في: الخميس 18 يوليه 2024 - 9:05 ص | آخر تحديث: الخميس 18 يوليه 2024 - 9:05 ص

استشهد 7 فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح، فجر اليوم الخميس، جراء قصف الاحتلال الاسرائيلي لوسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، بأن 6 أشخاص استشهدوا وأصيب عدد آخر بجروح، إثر غارة للاحتلال استهدفت منزل في بلدة الزوايدة، كما استشهد شخص وأصيب 15 آخرين جراء استهداف الاحتلال لمسجد عبد الله عزام في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

وشنت طائرات الاحتلال غارة استهدفت أحد المواقع في مدينة دير البلح وسط القطاع، كما قصفت مدفعية الاحتلال بقذائفها عدة مواقع في مدينة خان يونس، فيما قصفت مدفعية الاحتلال وأطلقت آلياته النار على المناطق الشرقية من شمالي قطاع غزة.

وجراء القصف والعدوان المستمر، قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف، في تقرير لها يوم أمس، إن 90% من سكان قطاع غزة نزحوا منذ أكتوبر الماضي، وأن الكثير منهم من الأطفال.

ويواصل الاحتلال عدوانه البري والبحري والجوي على على قطاع غزة، إذ ارتفعت حصيلة الشهداء إلى 38794 شهيدا، و89364 مصابا.

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