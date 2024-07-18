المكتبة المتنقلة تبدأ أنشطتها في المراكز والقرى ضمن مبادرة صيف شبابنا بمركز شباب عزبة البرج

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بدمياط، عن انطلاق المكتبة المتنقلة التابعة لوزارة الثقافة، انطلاق أنشطتها في مراكز الشباب، وبدأت بمركز شباب مدينة عزبة البرج، وتستهدف الطلائع من سن 8 إلى 18 عاما، وذلك ضمن مبادرة «صيف شبابنا».

وأوضح الدكتور فادي سلامة، رئيس فرع ثقافة دمياط، في بيان له اليوم، أن المكتبات المتنقلة متواجدة ومُخصصة لتقديم الخدمة الثقافية لقرى «حياة كريمة»؛ تفعيلًا لمستهدفات الدولة المصرية الهادفة لتحقيق العدالة الثقافية وبناء الإنسان.

وذكر أن المكتبة المتنقلة تضم كتبًا متنوعة، ما بين قصص عربية وإنجليزية، ومكيفات هواء، وكراسي، وثلاجة، وكاميرا مراقبة، وكراسي مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى الانترنت، كما تضم المكتبة أنشطة فنية، ودورات تدريبية، ومعارض فنية، والعاب ترفيهية.

وأضاف الدكتور وليد الشاذلي وكيل وزارة الشباب والرياضة بدمياط، أن الهدف من هذه المبادرة هو اكتشاف الموهوبين، وتعليم الحرف وممارسة الأنشطة الثقافية الفنية، والمكتبة المتنقلة تعد تجربة فريدة، تساهم في تحقيق أهداف الجمهورية لبناء الإنسان، وتؤدى المكتبات رسالتها التعليمة في المراكز والمدن والقرى، وفقا لجدول ثقافي، وسيتم اختيار المكتبات العامة، من حيث ممارستها للنشاط الأكثر والأحسن الذي يتوافق مع الخطة الزمنية المحددة، ويأتي ذلك برعاية الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط.