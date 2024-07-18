يونايتد إيرلاينز للطيران تعلن ارتفاع أرباحها في الربع الثاني

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت شركة الطيران الأمريكية يونايتد إيرلاينز الأربعاء إن أرباحها ارتفعت في الربع الثاني وتجاوزت التقديرات.

وبلغت أرباح الشركة 32ر1 مليار دولار، أو 96ر3 دولار للسهم الواحد، مقابل08ر1 مليار دولار، أو24ر3 دولار للسهم الواحد، المسجلة في الفترة نفسها من العام الماضي.

وأعلنت يونايتد إيرلاينز عن أرباح معدلة قدرها 38ر1 مليار دولار أو 14ر4 دولار للسهم الواحد في الربع الثاني.

وكان محللون يتوقعون في المتوسط​أن تبلغ أرباح الشركة93ر3 دولار للسهم الواحد.

وعادة ما تستبعد تقديرات المحللين البنود الخاصة.



وارتفعت إيرادات الشركة لهذا الربع بنسبة 7ر5% إلى 99ر14 مليار دولار من 18ر14 مليار دولار في العام الماضي.