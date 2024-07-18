محافظ الفيوم يسلم 8 أجهزة عرائس لغير القادرات المقبلات على الزواج

سلّم الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، عدد 8 أجهزة عرائس للفتيات اليتيمات وغير القادرات المقبلات على الزواج، خلال احتفالية نظمتها مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع المحافظة، بمقر نقابة الزراعيين بمدينة الفيوم.

حضر الاحتفالية الدكتور محمد التوني، نائب المحافظ، وجبريل عبد الوهاب، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وإيمان أحمد زكي، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالفيوم، ومروان جمال الدين، مدير مكتب مؤسسة حياة كريمة بالفيوم، والدكتور أحمد جمال، نائب منسق عام المؤسسة بالفيوم، بالإضافة إلى منسقي المراكز وعدد من الشخصيات البارزة في المحافظة.

وفي كلمته، قدّم محافظ الفيوم التهنئة للعرائس، متمنياً لهن حياة زوجية سعيدة ومليئة بالخير، مؤكداً على دورهن الكبير في تنشئة الأجيال وبناء أسر فاعلة في المجتمع. كما أعرب عن شكره لمؤسسة حياة كريمة وللتداخلات المجتمعية التي تسهم في رسم البسمة على وجوه غير القادرين.

شملت الاحتفالية عرضًا فيلميًا تسجيليًا عن نشاطات مؤسسة حياة كريمة في تسليم أجهزة العرائس لغير القادرات، وقام المحافظ بتسليم 8 أجهزة عرائس للمستحقات من مركز ومدينة الفيوم ومراكز أبشواي واطسا ويوسف الصديق.