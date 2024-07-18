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رئيس وزراء النرويج يستبعد تخلي أي رئيس أمريكي عن أوكرانيا

د ب أ
نشر في: الخميس 18 يوليه 2024 - 9:01 م | آخر تحديث: الخميس 18 يوليه 2024 - 9:01 م

استبعد رئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستوره سحب أي رئيس أمريكي دعم بلاده لأوكرانيا أو التخلي عن حلف شمال الأطلسي (ناتو) حيث يفيد الحلف الدفاعي جميع أعضائه، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

وقال ستوره في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج اليوم معلقا على تكهن باحتمال سحب الإدارة القادمة لدعم أوكرانيا: "لن أقبل التوقع بأن هذا سيحدث".

وأضاف: "عندما تضع الأمر في الاعتبار وتدرسه وتكون لديك مسؤولية، سترى ما هو على المحك. أعتقد أن فكرة أنك إما ستكون ملتزما تماما أو خارج الأمر تماما، مفرطة في التبسيط."

وجاء حديث ستوره بعدما أعرب مسؤولون من شتى أنحاء أوروبا عن مخاوفهم من تراجع دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا بعد قرار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب باختيار عضو مجلس الشيوخ جيه دي فانس، المعارض لكل هذا الدعم، مرشحا لمنصب نائب الرئيس في حملته الانتخابية.


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