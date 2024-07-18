أعلنت الشرطة والادعاء العام في العاصمة الألمانية برلين، اليوم الخميس، عن تنفيذ عمليات مداهمة ضد أشخاص مشتبه بهم في دعم حزب "الطريق الثالث" اليميني المتطرف في ولايات برلين وبراندنبورج وساكسونيا، حيث تمت مداهمة عشر شقق واعتقال تسعة أشخاص بشكل مؤقت.

ويُعْتَقَد أن المشتبه بهم الذين تتراوح أعمارهم بين 17 و21 عامًا ينتمون إلى "الشباب الوطني الثوري"، وهي منظمة الشباب التابعة لحزب "الطريق الثالث."

يأتي ذلك على خلفية جرائم عنف مختلفة، بما في ذلك هجوم على عدة أشخاص في 6 يوليو الجاري في محطة قطارات أوستكرويتس حيث تعرض فردان من الشرطة الاتحادية للتعدي عند تدخلهما في هذا الهجوم، حسب إفادات السلطات.

وأسفر الهجوم عن إصابة عدة أشخاص تطلبت علاجهم. وذكر بيان أنه تم التعرف على المشتبه بهم الذين فروا في البداية دون أن يتم التعرف عليهم.

وأضاف البيان أن المشتبه بهم متهمون بالمشاركة في جريمة سرقة وقعت في يناير الماضي تعرض فيها رجل يبلغ من العمر 20 عامًا لهجوم وسرقة لدوافع سياسية.

وتابع البيان أنه خلال العملية الشرطية التي شارك فيها 130 فردا، تم العثور على جميع المشتبه بهم وتنفيذ جميع القرارات في برلين وبراندنبورج وساكسونيا، مشيرا إلى ضبط أجهزة نقالة ووسائط تخزين رقمية وملابس وسيارة، بالإضافة إلى أدوات خطيرة مثل أسلحة صوت وأدوات ضرب وقفازات ومسدسات تشويش كهربائي. كما عُثر على مواد دعائية.

وأفاد متحدث باسم الادعاء العام بأنه لم يتم تقديم طلب لاستصدار أوامر اعتقال بحق المشتبه بهم، مشيرا إلى إطلاق سراحهم بعد انتهاء إجراءات الشرطة.

وسيتولى قسم أمن الدولة في الشرطة، المسؤول عن الجرائم ذات الدوافع السياسية، مباشرة التحقيقات في هذه الواقعة.