رئيس الوزراء الباكستاني: أتمنى للرئيس بايدن الشفاء العاجل من فيروس كورونا

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بعث رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، بأطيب تمنياته بشفاء الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي تم الإعلان عن إصابته بفيروس كورونا، وفقا لما أوردته شبكة "جيو" الإخبارية، اليوم الخميس.

وجاء إعلان السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير، بشأن الاختبار الإيجابي الذي أجراه الرئيس الديمقراطي "81 عاما" بعد أن قال رئيس منظمة "يونيدوس يو إس" اللاتينية للحقوق المدنية، إن بايدن لن يتمكن من التحدث خلال فعالية مقررة بسبب تشخيص إصابته بكورونا.

وأضافت جان بيير، أنه بايدن حاصل على اللقاح وعلى الجرعة التعزيزية ولديه أعراض خفيفة.

وبعد صدور الإعلان عن البيت الأبيض، أعرب رئيس الوزراء الباكستاني "72 عاما" عن أمنياته بالشفاء العاجل لبايدن، على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي منشور على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، كتب شهباز: "أتمنى للرئيس بايدن الشفاء العاجل والكامل من كوفيد.. مع أطيب الأمنيات".