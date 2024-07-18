الصين تطلق حملة سياحية صيفية لتحفيز الاستهلاك

انطلقت حملة ترويجية تركز على الاستهلاك الثقافي والسياحي خلال العطلة الصيفية في إردوس، المقصد السياحي الشهير في منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم بشمالي الصين.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، اليوم الخميس، عن وزارة الثقافة والسياحة المنظمة للحدث القول، إنه من المقرر أن يتم خلال الحملة التي انطلقت أمس، تنظيم نحو 37 ألف نشاط في أنحاء البلاد لتعزيز الاستهلاك الثقافي والسياحي، وتسليط الضوء على سيناريوهات الاستهلاك الجديدة والسياسات التفضيلية.

وأفادت وزارة الثقافة والسياحة بأن الحملة ستضم مجموعة من الأنشطة السياحية، التي تشمل جولات ليلية ورحلات دراسية، كما ستشهد تدابير تحفيزية مثل كوبونات الاستهلاك والتذاكر منخفضة السعر، لإطلاق العنان لإمكانات الاستهلاك.

وتعتبر العطلة الصيفية، التي تمتد من يوليو وحتى أغسطس كل عام، موسم الذروة للسياحة الداخلية، خاصة بين العائلات التي لديها أطفال. وأظهر تقرير صادر عن مزود خدمات السفر عبر الإنترنت "سيتريب"، ارتفاعا مستقرا في سوق السياحة الداخلية في الصين خلال هذا الصيف، حيث ارتفعت عمليات البحث على الإنترنت عن الفنادق وتذاكر الطيران بأكثر من 20% على أساس سنوي.

وكشفت إحصاءات أكاديمية السياحة الصينية أن الصين سجلت ما يقرب من 84ر1 مليار رحلة داخلية خلال العطلة الصيفية في العام الماضي، محققة عائدات سياحية بلغت قيمتها 21ر1 تريليون يوان (نحو 170 مليار دولار).