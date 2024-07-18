رئيس جامعة طنطا: ظهور الجامعة وقيادتها ضمن أفضل 8 جامعات على مستوى الوطن العربي

أعلن الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا، عن ظهور جامعة طنطا في القائمة المختصرة لجوائز التايمز لأفضل 8 جامعات عربية في فئة "فريق القيادة والإدارة للعام" لسنة 2024، حيث تم اختيارها بين العديد من الجامعات العربية المتقدمة لنيل تلك الجائزة.

وأوضح "زكي"، في تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن الجامعة تفتخر بتواجدها للمرة الأولى بالقائمة المختصرة في فئة "فريق القيادة والإدارة"؛ ما يعكس ما بذلته من مجهودات متميزة وملموسة للارتقاء بالأداء الإداري والأكاديمي لها خلال الفترة السابقة.



وأضاف رئيس الجامعة، أن ثقافة التميز هي أساس رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مشيدًا بمشاركة جميع قطاعات وكليات ومراكز وإدارات الجامعة في منظومة الحوكمة المؤسسية، موجها رسالة شكر لنواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات، وأمين عام الجامعة، ومديري المراكز وأعضاء هيئة التدريس والإداريين؛ لجهدهم في الوصول لهذا الإنجاز.

وقال إن هذه الجائزة تمنح إلى الجامعات التي تمتلك فريق للقيادة والإدارة يتمتع بمهارات الإدارة الإبداعية والمتميزة، وقد تقدمت جامعة طنطا لنيل تلك الجائزة من خلال توفير البيانات اللازمة عما نفذته من مشروع إداري متكامل تحت عنوان Advancing" Institutional Governance” ، حيث تعكس البيانات التي تقدمت بها الجامعة في الحوكمة المبتكرة والاستشراف الاستراتيجي، وما تقوم به الجامعة من إسهامات في وضع معايير عالية تعزز أدائها المؤسسي والقيادي على نطاق عالمي، لإتاحة نظاماً قوياً لقياس مؤشرات الأداء الرئيسية لكليات وقطاعات، ومستشفيات الجامعة مما يؤدى إلى تحسين النتائج الأكاديمية والمشاركة المجتمعية ويعزز من ثقافة التميز.

كما تناولت البيانات ما قامت به الجامعة لتطبيق نظام للجوائز يتماشى مع معايير التعليم العالي لمكافأة وتحفيز أعضاء التدريس نحو الأداء المثالي في البحث العلمي، والتدريس والخدمات التعليمية والمشاركة المجتمعية الفعالة بما يحقق التقدم المؤسسي، حيث أدت هذه المبادرات إلى تعزيز الأداء في مخرجات البحوث ورضا الطلاب والكفاءة المالية، لتعظيم ريادة جامعة طنطا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا واستعدادها للتحديات المستقبلية.



وكانت جامعة طنطا، تقدمت للمنافسة على تلك الجائزة بتوجيهات من الدكتور محمود زكي رئيس الجامعة، وتحت إشراف الدكتورة دينا عبد الهادي المدير التنفيذي للمركز الرئيسي للأداء المؤسسي، وتم تجميع وإعداد البيانات اللازمة وإرسالها لجهة التقييم، وذلك عن طريق الاستعانة بمنظومة الإدارة بالأهداف والحوكمة المؤسسية وجائزة التميز في الأداء المؤسسي لكليات جامعة طنطا.